«Il Covid non spegnerà il nostro sogno». Alle 21.20 di martedì, primo giorno di apertura, erano già sold out con 137 ordinazioni. Un “record” in tempi di pandemia. Un’emergenza sanitaria che, con tutte le difficoltà che sta evidenziano in tutti i settori dell’economia, non ha tolto la speranza a due giovani food influencer come Vincenzo Falcone, di 33 anni e Gian Andrea Squadrilli, di 26 che in barba al Covid, hanno inaugurato al Vomero il primo dicembre il terzo dei loro 3 locali. Un sogno che si avvera, quello dei due amici imprenditori che, con prodotti di eccellenza con il format Golocious per un food porn di qualità mirano a far godere occhi, palato e stomaco dei clienti. Così due giorni fa dopo aver inaugurato il loro progetto a Sorrento esattamente un anno fa, Vincenzo e Gian Andrea hanno deciso di proseguire la sfida: «Avevamo programmato di aprire e non volevamo assolutamente fermare il progetto, dato che gli investimenti erano già stati fatti - spiegano - Tenevamo molto a dare un segnale forte al settore della ristorazione, che è tra quelli più colpiti». Il primo test importante è stato a Napoli in piazza Fuga, quando Falcone e Squadrilli inaugurarono il ristorante Golocious con l’inizio della fase 2 a maggio, seguito da un’apertura a Roma (in viale Isacco Newton, 68) a ottobre e una seconda, sempre a Napoli, in via Cimarosa 144. E a proseguire nell’espansione in tutta Italia della loro impresa, nonostante le incertezze del futuro, in programma nel 2021 c’è Milano.

Un gesto coraggioso ma ponderato, una sfida partita con l’asporto e il delivery replicando un modello già rodato con la prima apertura in lockdown. «Vediamo questo periodo come un’opportunità di farci conoscere - raccontano i due soci - sfruttando a pieno le nuove tecnologie con le App e la potenza dei social network per entrare nelle case di chi non ci conosce». Il progetto è volto a esportare in tutta Italia una nuova visione del food porn americano, che si distacca dal junk food per evolversi in prodotto d’eccellenza, frutto di constante ricerca delle materie prime e di studi sull’estetica. Per farlo Vincenzo e Gian Andrea hanno unito le loro esperienze nella ristorazione e nella comunicazione per dar vita al brand Golocious.

Ogni locale ha il suo format. Quello a Roma, come il primo di Napoli, puntano su burger, carne e vino; mentre la nuova apertura partenopea su pizza che guarda alla tradizione, ma strizza l’occhio all’emozione del food porn e una cucina che è la rivisitazione in chiave food porn della trattoria tradizionale italiana.

