Domenica 7 Ottobre 2018, 12:18

Sull’autobus 202 che stava transitando su corso Garibaldi i carabinieri della stazione di Poggioreale, impegnati in un servizio proprio per prevenire i reati sui mezzi pubblici, hanno arrestato un 51enne di origine algerina già noto alle forze dell’ordine, Kadoure Meziane.E' stato bloccato dai militari mentre tentava di sfilare il portafogli dalla tasca dei pantaloni di un turista irlandese 64enne.Meziane è stato arrestato per tentato furto aggravato ed è in attesa del giudizio direttissimo.