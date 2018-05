Guinness dei primati a Napoli: ecco la sfogliatella più grande del mondo

Venerdì 25 Maggio 2018, 19:31 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 19:41

Una ressa di curiosi e golosi accoglie la sfogliatella da Guinness. Mancano pochi minuti alle 15,30, quando nella «controra» caliente di Piazza Garibaldi, dal forno costruito ad hoc per l'evento dalla Sud Forni di Casoria e sistemato davanti alla pasticceria «Cuori di sfogliatella», che ha lanciato la sfida, viene fuori la sfogliatella da record: oltre un metro e mezzo di lunghezza per 92 chili, 17 in più di quelli che i sei maestri pasticceri che l'hanno preparata avevano previsto.È la sfogliatella più grande mai prodotta al mondo, un primato certificato da un giudice inviato a Napoli dal Guinness World Records. «Insieme a molti miei colleghi sto lavorando per la valorizzazione di questa ricetta antica che ancora oggi rappresenta uno dei nostri simboli più riconosciuti» dice raggiante Antonio Ferrieri, che nel 1987 ha intitolato la sua pasticceria alla prelibatezza della cucina partenopea: "Cuori di sfogliatella", un'ossessione in un nome. «La sfogliatella - conferma l'imprenditore - è il mio chiodo fisso: dopo le versioni salate, i brevetti per "Vesuviella" e "Borbonica" e il cono gelato, realizzarne una da Guinness e condividere con i napoletani questo momento gioioso è un sogno che si avvera».Acclamata a furor di popolo tra maschere di Pulcinella e costumi ottocenteschi, la mega sfogliatella di Ferrieri è al centro del dolce pomeriggio che ha come madrina la conduttrice la conduttrice ed ex modella napoletana Roberta Capua, che ha vinto su Sky Celebrity Masterchef ed ha aperto sul web il blog di cucina «Cottografato» e come guest star la stilista Anna Fendi, che ha suggerito a Ferrieri gli ingredienti per una nuova sfogliatella «glamour» griffata col suo nome. Una vera e propria festa di piazza nella quale artisti di strada e ospiti si alternano nel corner amministrato dagli speaker di Radio Marte Gianni Simioli e Gaetano Galdiero.