Napoli, sfuggono all'arresto ma abbandonano due pistole in strada

Sabato 12 Maggio 2018, 14:11 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del commissariato di polizia di Ponticelli hanno fermato due persone sospette a bordo di uno scooter Honda Sh in via delle Metamorfosi. All’alt degli agenti, i due giovani hanno accelerato innescando un inseguimento e hanno provato a disfarsi di due pistole lanciandole per terra.Entrambe le armi rinvenute e sequestrate sono risultate essere a salve, modelli simili a quelle in dotazione alle forze dell'ordine; una di esse conteneva tre proiettili a salve nel caricatore.Poco dopo, in via Crisconio, all’interno di alcuni garage, i poliziotti hanno notato due persone intente a smontare una Fiat 500; i due, alla vista della polizia, sono saliti a bordo di uno scooter riuscendo a scappare. Dai controlli effettuati, i poliziotti hanno scoperto che l'auto era stata rubata poche ore prima nei pressi dell’Ospedale del Mare. L’auto è stata immediatamente restituita alla vittima.