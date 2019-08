Sgomberate quattro case popolari nel Napoletano, sfrattato anche il nipote del boss

Un alloggio di via Promiscua, uno di via Settetermini e due di via Passanti Scafati sono stati finalmente liberati dai carabinieri, che hanno restituito le case al Comune di Boscoreale che potrà, così, finalmente assegnarli ai reali beneficiari, già individuati nelle lunghe liste stilate dagli uffici comunali. I carabinieri della stazione di Boscoreale, guidati dal comandante Massimo Serra, sono arrivati nei due rioni di primo mattino e, uno alla volta, hanno liberato gli appartamenti. Due case erano occupate da pregiudicati per spaccio di droga. Uno degli sgomberati è Mario Padovani, nipote del boss detenuto Carlo Padovani, uno dei capi del traffico di stupefacenti che, per conto del clan Aquino-Annunziata, aveva trasformato il quartiere in una piazza di spaccio attiva tutti i giorni e tutto il giorno, anche con lo sfruttamento di bambini pusher.



Negli ultimi mesi, i carabinieri e la Procura hanno stilato la lista degli abusivi del Piano Napoli, scoprendo che una decina di case risultano ancora in mano a pregiudicati, ed una trentina di alloggi in totale vanno liberati. Dei dieci più urgenti, sei appartamenti sono stati sgomberati tra luglio e agosto, mentre altri quattro saranno liberati entro metà settembre. Poi, sempre su ordine della Procura di Torre Annunziata, i carabinieri passeranno alle altre situazioni ritenute «meno urgenti». Se a luglio erano state sfrattate famiglie ritenute abusive da decenni, con mobili di pregio e con un reddito che permetterebbe loro di affittare una casa, nel mirino adesso ci sono tutti gli altri occupanti non autorizzati

BOSCOREALE - Altri quattro alloggi sgomberati e i carabinieri sfrattano anche il nipote del boss Padovani. Dopo la scadenza delle varie proroghe concesse dalla Procura di Torre Annunziata, ieri mattina sono diventati esecutivi quattro ordini di sgombero di altrettanti appartamenti occupati abusivamente nei vari isolati dei due rioni di edilizia popolare, i cosiddetti Piano Napoli di Boscoreale.