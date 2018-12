Napoli, De Iesu rilancia dopo gli sgomberi: «Lo Stato non si ferma, presto altre azioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 1 Dicembre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Pensare che lo Stato non possa esercitare le proprie funzioni è un assurdo, e chi cade in questa tentazione commette un gravissimo errore». È netto il giudizio del questore di Napoli, Antonio De Iesu, su quanto accaduto ieri mattina ai Camaldolilli, dove le forze dell'ordine chiamate a dare esecuzione all'abbattimento di due villette abusive sono state affrontate e aggredite da un gruppo di rivoltosi. Scene di guerriglia urbana che si erano verificate anche nei giorni precedenti.«Quelli messi in atto ieri da alcuni residenti sono fatti gravi, rischiosi, inutili e doppiamente dannosi per chi li compie. La prima volta, diciotto giorni fa, non ci aspettavamo una reazione tanto ampia e compatta da parte dei residenti che solidarizzavano con i proprietari dei due edifici abusivi: scese in strada un'intera comunità per fronteggiare le forze di polizia. Venne sparso olio sull'asfalto, si usarono bande chiodate e auto messe a mo' di trincea per impedirci di eseguire una sentenza della magistratura. Vennero scoperte anche delle bombe carta pronte all'uso. Fatti gravissimi. Oggi (ieri mattina, ndr) abbiamo dimostrato che le sentenze si eseguono e che lo Stato, se serve, arriva anche a Natale».