Napoli, sgombero tra le tensioni: arriva la polizia, uomo colto da malore

Martedì 13 Novembre 2018, 12:08 - Ultimo aggiornamento: 13-11-2018 13:11

Altissima tensione questa mattina a Napoli nella zona collinare per l'esecuzione di uno sgombero di due famiglie le cui abitazioni - secondo quanto deciso dal giudice - sono abusive e vanno abbattute. Sul posto un ingente servizio di ordine pubblico composto da poliziotti e carabinieri. Ci sono stati scontri con alcuni contusi sia tra i residenti che tra le forze dell'ordine.All'arrivo delle forze dell'ordine tutto il quartiere ha tentato di evitare l'arrivo dell'ufficiale giudiziario. Sparso sull'asfalto anche olio per evitare il transito dei cellulari e delle auto della polizia. Durante i momenti di tensione un uomo è stato colto da infarto. L'arrivo dell'ambulanza solo mezz'ora dopo.Intanto due giovani, un uomo e una donna, sono saliti sul tetto della casa adiacente a quella oggetto di sgombero e minacciano di lasciarsi nel vuoto se non verrà interrotto lo sgombero. I due hanno anche una tanica di benzina. La villetta in questione si trova in via Camaldolilli 122 all'interno del Parco Panorama.