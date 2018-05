Lunedì 14 Maggio 2018, 16:16 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 16:16

Sono in corso le operazioni di sgombero e abbattimento del campo di via Pallucci, a Pianura. Nell’area, già oggetto di un analogo intervento nel luglio 2015, negli ultimi mesi erano ricomparse alcune baracche, segno che l’insediamento si stava ricreando. La situazione era stata denunciata con foto e video dal consigliere municipale Pasquale Strazzullo. Dopo la segnalazione del consigliere, a marzo c’era stato un sopralluogo dei funzionari del Nucleo Tutela Ambientale della Polizia Municipale e di quelli dell’ufficio Demanio e Patrimonio del Comune di Napoli, che avevano constatato la presenza delle baracche, identificato alcuni occupati e inviato una relazione in Procura.