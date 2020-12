Napoli, sgomberato l'ex mercato ittico in piazza Duca degli Abruzzi: «Dentro vivevano extracomunitari in condizioni disumane»

Una baraccopoli dell'orrore con decine di posti letto dati illegalmente in fitto a clochard ed extracomunitari che dormivano tra quintali di rifiuti putridi e maleodoranti. Bvacchi allestiti con gli stracci raccolti tra la spazzatura, nelle ex celle frigorifero o in quelli che una volta erano gli spazi del mercato ittico della zona. Tutto questo era a soli due passi da una delle strade più frequentate della città, come via Amerigo Vespucci, all'interno di un edificio abbandonato da decenni.

APPROFONDIMENTI I BENI CULTURALI Reggia di Caserta, bonificato il villaggio dei Liparoti nel Bosco... IL CASO La piscina comunale di Avellino resta vuota: zero offerte...

LEGGI ANCHE Reggia di Caserta, bonificato il villaggio dei Liparoti nel Bosco Vecchio

L'ex mercato ittico di piazza Duca degli Abruzzi trasformato, da oltre vent'anni, in un hotel del degrado e dell'abbandono. Un luogo in cui regnava l'illegalità e dove agivano indisturbati i ladri e gli spacciatori della zona. Tra le montagne di rifiuti, siringhe e materiali di scarto, gli agenti del nucleo tutela immobili della polizia locale – diretti dal capitano Gaetano Vassallo – hanno rinvenuto anche merce e scooter rubati. «I motorini li abbiamo restituiti ai legittimi proprietari – racconta Vassallo – ma quello che c'era dentro è indescrivibile. Abbiamo riscontrato condizioni di vita disumane per chi viveva all'interno.

Letti gettati a terra o sopra cumuli di rifiuti ammassati sull'asfalto tra blatte e topi. Luoghi impensabili dati in fitto a chi pagava per dormire in una cella frigo o sotto inferriate arrugginite, insicure ed a rischio crollo. Insomma un vero incubo. Ora procederemo con lo sgombero nei prossimi giorni, per mettere in sicurezza l'area e chi viveva in questo posto». Questo infatti sembra essere lo scopo dell'iniziativa, partita dall'assessorato al Patrimonio del comune di Napoli, che vorrebbe recuperare l'edificio.

Una struttura – prima opera razionalista realizzata in città nel 1935 dall'architetto Luigi Cosenza – che da troppo tempo scatenava le ire dei residenti, preoccupati per le decine di persone che la abitavano. «Speriamo che questa non sia una pulizia fine a se stessa – affermano i residenti come Maria Rosaria Fumo – e senza nessuna progettualità per il futuro. Abbiamo visto per troppo tempo questi ragazzi vivere in condizioni pessime e senza nessuna dignità per loro. A pochi passi da qui c'è una rotonda su cui è scritto “nessuno escluso”, ma ci chiediamo da cosa se queste sono le realtà in giro per la città. Ora questi ragazzi vanno assistiti e ricollocati perchè non è normale continuare ad ignorarli. Se Napoli è davvero la città dell'accoglienza bisogna ripartire proprio da qui. Dall'assistenza a chi vive per le nostre strade ed è costretto a dormire in una discarica a cielo aperto. Ringraziamo le associazioni che si prendono cura di loro, o i comitati come quello delle “lenzuola bianche” per l'impegno che ogni giorno hanno messo in campo per il contrasto a questo incubo. Ma ora più che mai abbiamo bisogno dell'aiuto di chi ci governa per ricostruire il futuro del quartiere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA