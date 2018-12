Napoli, scacco alla gang dei rapinatori: pistole e volti coperti prima di colpire

Lunedì 3 Dicembre 2018, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 03-12-2018 09:51

Una banda di rapinatori composta da sei persone, ritenuta colpevole di avere messo a segno tre colpi, è stata sgominata dai carabinieri che hanno arrestato sei persone. I militari hanno bloccato la banda prima che portasse a termine un'altra rapina in banca. Sventata anche una rapina a un rappresentante di gioielli.I militari della stazione Chiaia di Napoli hanno notificato agli indagati sei misure cautelari (cinque andranno in carcere e una agli arresti domiciliari) gravemente indiziati, a vario titolo, di rapina aggravata, ricettazione ed evasione. A coordinare l'attività investigativa, iniziata il 9 agosto 2017, dopo una rapina ai danni di un istituto di credito, sono stati i procuratori aggiunti di Napoli Rosa Volte e Raffaello Falcone. In quell'occasione due componenti la banda, armati di pistola e con il viso parzialmente coperto, si fecero consegnare dai dipendenti 2.500 euro, fuggendo poi in sella a uno scooter rubato.L'esame dei video acquisiti nell'ambito delle indagini ha consentito di individuare tutti i componenti la banda e di scoprire che prima di essere bloccati erano state messe a segno tre rapine ai danni di istituti bancari e di uffici postali di Napoli, commesse prima dell'inizio delle attività di monitoraggio, e di una rapina alla Banca Popolare di Bari di via Arenaccia, a Napoli. In flagranza sono stati arrestati cinque indagati, prima di una rapina a una rappresentante di gioielli. In questa circostanza i carabinieri hanno recuperato una pistola a salve priva di tappo rosso e un adesivo riproducente la targa di un motociclo. A uno degli indagati è stato contestato anche il reato di evasione: malgrado si trovasse agli arresti domiciliari nel Nord Italia, sarebbe tornato in Campania per aiutare i complici.Secondo gli inquirenti è stato bloccato un gruppo criminale caratterizzato da una elevata pericolosità, in considerazione della gravità dei reati commessi e dei numerosi precedenti penali, anche specifici, risultati a carico dei suoi componenti.