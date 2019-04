Napoli, sgominata piazza di spaccio nel bunker del Rione Traiano

Domenica 28 Aprile 2019, 11:58

Cocaina e hashish trovati in un bunker adibito a piazza di spaccio e l'arresto di un 36enne già noto alle forze dell'ordine. È il bilancio dell'operazione antidroga avvenuta questa notte, nel parco Ises di via Catone, dove i carabinieri della compagnia di Bagnoli sono riusciti ad eseguire una perquisizione in una sorta di bunker adibito a «piazza di spaccio» nonostante il tentativo di ritardarne l'accesso.L'indagine ha portato alla scoperta e al sequestro di 4 grammi di cocaina e di 2,5 di hashish, il tutto in dosi e stecchette pronte per lo spaccio al dettaglio. Trovati e sequestrati anche bilancini e materiale per il confezionamento in dosi. L'arrestato è ora ai domiciliari.