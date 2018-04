Napoli, sgominata piazza di spaccio protetta da sei mini telecamere

Mercoledì 11 Aprile 2018, 14:52 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2018 14:52

I poliziotti del commissariato San Paolo hanno arrestato due napoletani, Massimo De Solda e Vincenzo Caruso, rispettivamente 22 e 19 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish. Nella stessa operazione sono state denunciate quattro persone per favoreggiamento personale.Gli agenti sono giunti in via Tertulliano e hanno notato che, in uno stabile con doppio ingresso che affaccia anche in via Traiano e già sottoposto a sequestro penale perché usato come piazza di spaccio, c'era un flusso di persone che scendevano nel sottoscala ubicato nello stabile.Gli agenti, insospettiti, hanno fatto irruzione nello stabile procedendo al controllo delle persone, e rinvenendo dosi di hashish e cocaina. A quel punto i poliziotti sono entrati all’interno dello stabile dirigendosi sui due ingressi, quello di via Tertulliano e quello che affaccia in via Traino. Giunti nel sottoscala hanno notato la presenza di un portone di ferro blindato, che ostruiva l’accesso, mentre altri agenti che si trovavano all’esterno del portone di via Traiano sentivano rumori provenienti dal bagno del sottoscala. I vigili del fuoco, intervenuti in ausilio, consentivano l’accesso al sottoscala dove si trovavano quattro persone, tra cui De Solda, che aveva materialmente ceduto la sostanza stupefacente in cambio di soldi.Gli agenti hanno rinvenuto nelle tasche di Caruso una somma di 405 euro in banconote di diverso taglio, provento della vendita della sostanza stupefacente. Sono state sequestrate sei mini telecamere con la relativa centralina che permetteva di controllare la strada principale e il relativo monitor insieme a una calcolatrice, una scatola contenente buste di plastica tipo shopper, buste sottovuoto e una macchina per il confezionamento delle buste.