I commercianti protestano e le associazioni puntano il dito sulla mancata cura dei marciapiedi in dissesto. Al centro delle polemiche, c'è via Toledo, negli ultimi giorni più affollata che mai per lo shopping natalizio ma considerata dai negozianti «un pericolo pubblico».

Un' ampia zona pedonale, nei pressi dell'uscita della stazione metropolitana Toledo, è stata transennata ed è presidiata da agenti della polizia municipale per evitare incidenti ai passanti e ai turisti a causa del pavimento rotto e pericolante.

«Cittadini e turisti rischiano la loro incolumità a causa del grave dissesto della pavimentazione sui marciapiedi di via Toledo» segnalano dall’associazione Telefono Blu di Napoli con la richiesta di interventi urgenti affinché il Comune possa «ripristinare il camminamento sicuro dei pedoni, in particolare durante le festività che attirano un gran numero di persone».

