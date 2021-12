Napoli, folla record per lo shopping in via Toledo: distanziamento miraggio

Una vera e propria folla quella che si vede a Napoli. Le vie del centro, in particolare Via Toledo, sono state prese d’assalto per la corsa ai regali di Natale.

Una domenica di shopping all’insegna della normalità. Forse anche troppa: assembramenti, caos, persone che non indossano neppure la mascherina e chi invece, preferisce indossarla sotto il mento e dunque inutilmente. Per non parlare dell'incuria del distanziamento sociale.

Già dal sabato, nel centro del cuore di Napoli è stata presa d'assalto da napoletani ma anche turisti provenienti da altre regioni italiane, hanno affollato il centro da turisti provenienti da tutta Italia.

Un fiume di gente, migliaia di persone che entrano ed escono dai negozi, del resto, è alle porte e in molti hanno approfittato così per acquistare regali di Natale per amici e familiari, ma anche per fare quattro passi.

Lunghe file anche davanti ai locali dello street food, tanti si sono fermati a mangiare le prelibatezze di Napoli dalla pizza a portafoglio a il cuoppo fritto tra una compera e l’altra.

Non sono mancati gli ambulanti abusivi hanno preso d' assalto nel pomeriggio via Toledo, affollata di turisti e con numerosi negozi aperti.

Borse contraffatte, occhiali da sole, cover per cellulari, ed i carrettini pieni di merce dei cinesi hanno trasformato la strada del centro in un Suk, provocando anche le proteste di alcuni commercianti.

Pochi giorni fa, il Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto appello al senso di responsabilità dei cittadini campani in vista delle imminenti festività natalizie ma al momento, il suo messaggio non sembra essere arrivato chiaro.

Una cosa è certa: la gente dopo un anno e mezzo di restrizioni ha voglia di tornare alla normalità e quello di questo fine settimana è stato, forse, un po’ troppo eccessivo.