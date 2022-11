Napoli, si arrampica sul palazzo ​per rientrare in casa: arrestato

Si è arrampicato sul palazzo per tornare dalla compagna 26enne ed entrare in casa dal terrazzino. Un gesto non d'amore avvenuto a Miano, periferia di Napoli, ma l'estrema prepotenza dopo le aggressioni ripetute, più frequenti durante le crisi di astinenza dalla droga. Lei, terrorizzata, ha chiamato il 112 che: così è scattato l'arresto per il 24enne, già padre di quattro bimbi, un altro è in arrivo.