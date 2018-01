Napoli avrà 11 nuove scuole che prenderanno energia dal sole. Il Comune ha infatti lanciato il completamento degli impianti fotovoltaici in undici edifici scolastici, sfruttando i Fondi del Patto per Napoli. Gli impianti erano stati installati sui tetti degli edifici ma mancava l'allacciamento alla rete elettrica: ora con una delibera della giunta comunale parte il completamento dell'intervento. Il corretto uso dei fondi per l'efficientamento degli edifici pubblici sarà uno dei temi al centro di EnergyMed 2018, la manifestazione leader nel centro-sud Italia su efficienza energetica, mobilità sostenibile, gestione integrata dei rifiuti e automazione domestica e industriale.



Gli edifici scolastici su cui il Comune interverrà sono: Istituto comprensivo Russo Montale (quartiere Sanità), Istituto comprensivo Enrico Berlinguer (Secondigliano), 1ø plesso Istituto Comprensivo «71ø Aganoor Marconi» (Piscinola), 2ø plesso Istituto Comprensivo «71ø Aganoor Marconi» (Piscinola), Istituto Comprensivo 41 Console (Bagnoli), 3ø circolo De Amicis (Chiaia), Istituto comprensivo Della Valle (Posillipo), Istituto Comprensivo Statale Vittorino da Feltre (San Giovanni a Teduccio), 58ø circolo Kennedy (Scampia), Ic San Gaetano Tasso (Piscinola), Circolo didattico Gigante - Neghelli (Cavalleggeri). «L'efficienza energetica degli edifici pubblici - spiega Benedetto Scarpellino, presidente di Anea e organizzatore di Energymed - consente di ottenere risparmi significativi nel rispetto dell'ambiente. Energia e Ambiente devono ormai rappresentare un binomio indissolubile e ANEA può dare un contributo sempre maggiore su questo tema, correlato alla salute delle future generazioni». Energymed, organizzato da Anea (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente) e giunto alla sua 11ma edizione, si svolgerà dal 5 al 7 aprile 2018 alla Mostra d'Oltremare.



«Grazie a quest'intervento - sottolinea l'assessore al Verde e alla Qualità della Vita del Comune di Napoli, Maria D'Ambrosio - gli istituti delle periferie napoletane saranno tra i più virtuosi d'Italia in termini di sostenibilità ambientale ed economica. Nelle nostre 11 scuole del Sole azzereremo i consumi e le emissioni di CO2, oltre a ridurre notevolmente i costi in bolletta».

