Napoli, si improvvisano parcheggiatori e rubano l'auto a un ragazzo

Via Nuova Marina, poco dopo l'una di notte: un 21enne sta parcheggiando l'auto, è in difficoltà, due uomini si avvicinano e si offrono di aiutarlo nella manovra. Ma è una trappola: una volta al volante, l'uomo scappa, aiutato dal complice. Solo che la vittima chiama il 112 e fa scattare le ricerche: così i carabinieri individuano il fuggitivo in via Ferrara, direzione corso Novara. Arrestati un 35enne di Caivano e un 40enne di Casoria.