Napoli si ribella: a piazza Trieste e Trento torna il presidio anti-parcheggiatori

Domenica 29 Luglio 2018, 15:05

La città prova a reagire di fronte alla prepotenza dei parcheggiatori abusivi. I primi segnali sono tangibili. Dopo la denuncia del Mattino di una settimana fa, sull'invasione degli abusivi della sosta in piazza Trieste e Trento, davanti Palazzo Reale e Teatro San Carlo, è stato predisposto da quattro giorni un servizio di controllo con volante fissa dei carabinieri al centro della carreggiata. Nella stessa piazza è sempre presente nelle ore diurne anche una volante della polizia municipale. Un deterrente per impedire ai parcheggiatori di diventare i padroni di una delle zone simbolo di Napoli. Una lotta che però risulta impari. Le armi a disposizione delle forze dell'ordine per combattere il fenomeno rimangono spuntante. Al momento il provvedimento più duro da poter applicare nei confronti di un parcheggiatore rimane il daspo urbano, emesso dal questore, che spesso non viene rispettato dagli abusivi. Con quali conseguenze? Può incappare in una denuncia per «inosservanza dei provvedimenti dell'autorità» (articolo 650 del codice penale). Davanti a questa piaga sociale, nonostante c'è chi come il comandante dei vigili urbani Ciro Esposito esorti «i cittadini a denunciare», le segnalazioni sono ancora troppo poche.LE ZONEQuello di piazza Trieste e Trento non è l'unico caso in cui la città e le istituzioni provano ad alzare la testa. Il contraltare è che gli abusivi di Trieste e Trento sono migrati tutti verso Santa Lucia, dove oggi c'è un'overdose di parcheggiatori. In via Ugo Foscolo, così come in via Chiatamone, sono state rimodulate le strisce blu dei parcheggi a pagamento, a spina di pesce. Questo per impedire agli abusivi di gestire in maniera discrezionale chi può parcheggiare e chi no ed evitare gli incastri e le doppie file. Sono stati debellati i parcheggiatori da via Aniello Falcone, grazie al presidio fisso dei vigili all'altezza dei baretti. A Mergellina si alternano momenti di invasione degli abusivi, a volte improvvisati, a momenti di quiete. Negli ultimi giorni la controffensiva dei vigili nei pressi degli chalet ha di fatto liberato la strada dai parcheggiatori. La situazione rimane critica a Marechiaro, in una parte di via Posillipo, zona lidi, ma soprattutto davanti alla Questura, nei pressi del Comune di Napoli e del palazzo del Consiglio comunale e alle spalle della Regione Campania. Così come sulla discesa di Coroglio, nella zona universitaria, in piazza Bellini e via Foria.