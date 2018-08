Lunedì 6 Agosto 2018, 19:53

Gli avrebbero sparato contro per punizione, dopo il rifiuto di consegnare il prezioso orologio che aveva al polso. E’ successo sabato sera in via Vicinale Campanile, a Pianura, quartiere dove di recente è stata registrata una escalation di reati predatori commessi da giovani armati. La vittima, un uomo napoletano, era in automobile quando è stata affiancata da due persone col volto coperto, in scooter, che gli hanno intimato di consegnare il Rolex; lui si è rifiutato e i due, prima di scappare, hanno esploso un colpo verso l’automobile. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che ha trovato un bossolo sul luogo indicato dalla vittima e un foro di proiettile nello sportello dell’automobile.