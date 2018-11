Pioggia a Napoli e torna la paura: «Piazza Bagnoli completamente allagata»

Giovedì 1 Novembre 2018, 12:29

Poche ore di pioggia intensa e la paura è tornata in città. A Bagnoli, nella piazza centrale del quartiere, il forte acquazzone di questa mattina ha trasformato la carreggiata in una enorme piscina. Le caditoie delle fognature ai margini dei marciapiedi sono state alzate dai cittadini, nel tentativo di liberarle per far defluire più velocemente l'acqua. Ma a quanto pare non è bastato. Gli scooter e le auto continuano a camminare con difficoltà immerse nella fanghiglia.«Ci risiamo» commentano i residenti, «non avevamo dubbi che sarebbe ricapitato. Ci stiamo attivando per cercare di rendere sicura la strada, ma possiamo fare poco. Ci vorrebbero dei lavori che garantissero il corretto funzionamento delle fogne. Ma è tutto inutile. Siamo rimasti da soli a combattere contro questo degrado».