Grave incidente per un 38enne napoletano, ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Paolo., una Dacia Sandero, si è scontrato violentemente contro lo spartitraffico su via Montagna Spaccata, sbattendo successivamente contro un tabellone pubblicitario.e, secondo i primi accertamenti dell'Infortunistica stradale della polizia municipale, a far perdere il controllo al conducente, è stato l'urto dell'auto con una Seat ibiza in uscita dalla rotatoria di via Montagna Spaccata.dall'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale in via Terracina dove è stato operato e ricoverato in Rianimazione a causa dei gravi politraumi riportati., tutte originarie di Caserta compreso il conducente. I poliziotti municipali comandati da Antonio Muriano, hanno sequestrato entrambe le auto e proceduto ai rilievi sul posto per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.