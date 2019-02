Colpi di pistola sono stati esplosi nella notte in due strade di Napoli: in entrambi i casi, su cui indaga la Polizia di Stato, a essere presi di mira sono stati i portoni degli stabili. Poco prima delle 23, arma da fuoco in azione in vico Colonne a Cariati, nei Quartieri spagnoli, contro l'ingresso dell'edificio dove risiede un sorvegliato speciale. Gli agenti hanno ritrovato 8 bossoli calibro 9; tre i fori nel portone. Alle 23.10 altri colpi in via Oronzio Costa, zona Forcella: 10 i bossoli ritrovati sul selciato.

Venerdì 1 Febbraio 2019, 10:02 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2019 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA