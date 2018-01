CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 16 Gennaio 2018, 09:59 - Ultimo aggiornamento: 16-01-2018 09:59

TORRE DEL GRECO. Il 20 ottobre Gina Fiordigiglio, 61 anni, madre di tre figli e nonna di svariati nipoti, titolare con i familiari di una pasticceria molto apprezzata nel centro di Torre del Greco, è morta all'ospedale Ascalesi, dopo 17 giorni di sofferenza trascorsi nel reparto di rianimazione. Per quella morte, da ieri sono indagati il primario del reparto di urologia dell'Ascalesi e quattro membri della sua equipe che hanno eseguito l'intervento. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo e, secondo le informazioni in possesso dell'avvocato della famiglia della donna, Antonino Baldinelli, a breve sarà depositata la consulenza autoptica. A raccontare la storia, con rabbia, dolore e desiderio di giustizia è la figlia della donna, Teresa Coronella. Dopo vari accertamenti, a causa di problemi all'apparato urinario, Gina solo alcuni mesi fa aveva scoperto di essere nata senza uretere, il tubicino che collega i reni alla vescica. I sanitari le avevano perciò indicato un intervento di giuntoplastica per l'inserimento dello «stent ureterale», in pratica un tubo artificiale. Il 2 ottobre la donna è stata ricoverata e si è preparata all'intervento del giorno successivo, eseguendo tutti gli esami necessari che avevano tutti rivelato esito positivo. Gina, insomma, a parte il problema alle vie urinarie, per il resto stava bene.«Il 3 ottobre mia madre è entrata in sala operatoria alle 8.30 racconta Teresa e ne è uscita alle 22, in fin di vita, trasferita immediatamente in sala rianimazione. In tutte quelle ore è successo l'impossibile: le saranno state fatte oltre 20 trasfusioni di sangue e, a un certo punto, abbiamo visto altri medici entrare in sala operatoria. Noi sapevamo che stava accadendo qualcosa di molto strano. Ma quando il medico è uscito ci ha detto che sono cose che succedono. Dopo 17 giorni è morta, e il dottore che l'ha operata - accusa Teresa - in tutto questo tempo non si è mai più fatto vedere da noi, usciva dall'ospedale attraverso la porta sul retro».