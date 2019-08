Intorno alle 20 di ieri è giunta segnalazione al 113 di un uomo che, dopo essersi tuffato in mare, non aveva fatto rientro a riva. Il Centro Operativo ha immediatamente fatto convergere in via di Pozzuoli, nei pressi della rotonda Belvedere, gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale, del Commissariato di Bagnoli e del Reparto Prevenzione Crimine Campania. I poliziotti, nonostante il buio, hanno iniziato ad ispezionare la spiaggia e, dopo aver scorto il corpo in acqua, si sono subito tuffati riuscendo a trarre in salvo il giovane, ricondurlo a riva ed affidarlo alle cure mediche del 118.

Sabato 31 Agosto 2019, 17:06 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2019 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA