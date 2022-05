Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha concordato con il prefetto, Claudio Palomba, la convocazione immediata di una riunione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica dopo gli episodi che si sono verificati in città. La riunione è convocata per mercoledì 1 giugno. «La sicurezza in città - spiega Manfredi - rappresenta una priorità per l'amministrazione, soprattutto alla luce degli ultimi casi di cronaca».