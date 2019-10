Napoli, è allarme sicurezza: sequestrati 16 proiettiili nell'immondizia

Proiettili di vario calibro sono stati trovati ieri sera dalla polizia in via Capodimonte, a Napoli.



In seguito alla segnalazione di un automobilista agenti del commissariato San Carlo Arena e una pattuglia dell'Esercito hanno recuperato nei pressi del muro di cinta del Parco di Capodimonte, 16 proiettili di vario calibro tra cumuli di immondizia di terra e fango.



I proiettili sono stati sequestrati dalla polizia scientifica per gli accertamenti previsti.