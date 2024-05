Napoli, sequestrati oltre 500 chili di sigarette di contrabbando: arrestato 53enne

Oltre mezza tonnellata di sigarette di contrabbando, precisamente 515 chilogrammi, con i marchi contraffatti Marlboro, Winston e Chesterfield, è stata scoperta e sequestrata dal Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli in un deposito del quartiere San Carlo all'Arena.

L'ingente sequestro è frutto di un pedinamento: le fiamme gialle già da qualche giorno tenevano sotto controllo un 53enne, con precedenti specifici.

Quando l'uomo è entrato in un box è scattata la perquisizione. Il 53enne è stato arrestato e messo ai domiciliari in attesa di giudizio per direttissima. Le «bionde» di contrabbando sono state sequestrate.