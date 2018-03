In pista il doppio dei clienti consentiti: scattano i sigilli alla discoteca dei vip

Domenica 25 Marzo 2018, 17:14 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2018 17:29

Sigilli alla discoteca La Mela, storico locale a Chiaia dove i poliziotti municipali hanno effettuato un blitz di controllo nella notte tra venerdì e sabato. L’operazione è rientrata in una serie di attività di prevenzione e repressione per il rispetto delle norme di sicurezza, eseguite a tappeto presso i locali notturni della zona.Gli agenti dell’unità operativa di Chiaia, comandati da Sabina Pagnano, hanno posto sotto sequestro la discoteca in via dei Mille per il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza, motivo per cui è stato denunciato all’autorità giudiziaria il responsabile della serata danzante che era in corso. Al momento del blitz, il numero degli avventori all’interno della discoteca era di 350 persone a fronte delle 200, come previsto dall’autorizzazione per la licenza di agibilità presso quei locali.La misura del sequestro è scattata in seguito alla reiterazione del comportamento irregolare sul numero di avventori della serata, in quanto già nel mese di gennaio, il sovraffollamento del locale fu oggetto dell’informativa che i poliziotti municipali inviarono alla Procura della Repubblica. Il sequestro cautelare, dunque, rientra nelle operazioni messe in campo questo week end per le attività di controllo al fine di garantire la movida sicura sia all’esterno che all’interno dei locali.