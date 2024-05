Napoli, incontro sindacato Uilca in Unicredit: continua la campagna «Zero Morti sul Lavoro»

In data 9 maggio u.s. si è svolto, presso la sede Unicredit di Napoli via Verdi, l’attivo dei quadri sindacali Uilca Unicredit della Campania. All’incontro hanno partecipato Rosario Mingoia, SegretarioResponsabile Uilca Unicredit, Renato Bianchi, Vice SegretarioResponsabile, nonché Responsabile del Proselitismo Uilca Unicredit, e Mario Azzaro, Segretario Regionale Uilca Campania.

L’incontro è stata l’occasione per fare il punto della situazione sindacale in Unicredit alla luce delle trattative aziendali in corso, cui la Uilca – grazie alla costanza e tenacia di Rosario Mingoia - sta dando un contributo di primaria importanza.

Altresì Renato Bianchi, insieme Gianluca Faiella - Segretario di coordinamento Uilca per il Sud - hanno evidenziato gli ottimi risultati raggiunti dal gruppo – sia a livello nazionale, che in Campania - in termini di crescita associativa.

Da tempo, la Uilca è impegnata – grazie all’appassionata attività del Segretario Generale Fulvio Furlan – in una grande campagna nazionale contro la desertificazione bancaria.

Primaria importanza è poi data alla sicurezza sul lavoro, grazie alla campagna «Zero Morti sul Lavoro» portata avanti, a tutti i livelli, dalla UIL.

La riunione ha visto un’ampia e partecipata discussione che ha evidenziato l’importanza del lavoro di gruppo, per una più efficace azione sindacale. In tale ottica, Gennaro Di Franco, Coordinatore Portavoce Uilca Unicredit Sud, è responsabile Dipartimento Comunicazione Campania, ha ribadito il primario ruolo della comunicazione quale strumento determinante per migliorare l’immagine di un sindacato al passo con i tempi e che abbia come primario obbiettivo il superamento dei conflitti generazionali che il mondo del lavoro sempre più spesso sta creando.

Altresì, ampio spazio è stato dedicato ad aspetti di carattere formativo grazie all’intervento di Dario Fierro, Segretario regionale Uilca, il quale ha sottolineato l’importanza che per i rappresentanti sindacali assume la puntuale conoscenza delle normative di legge e contrattuali.