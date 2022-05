È una sede insolita, ma carica di simboli, quella in cui si svolge il XXXI sinodo della Chiesa di Napoli, convocato dall'arcivescovo Mimmo Battaglia. Nello stabilimento Whirlpool in via Argine, al centro delle lotte per conservare il posto di lavoro. «Napoli non molla», si legge sullo striscione posizionato alle spalle del sacerdote.