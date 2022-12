Napoli, sit-in degli studenti sotto Città Metropolitana: «Le nostre scuole cadono a pezzi»

Pioggia nelle classi, tetti che crollano e persino alberi che cadono nei cortili e nelle palestre all’aperto degli istituti. Gli studenti di Napoli e provincia sono tornati così a manifestare contro le fatiscenti condizioni di edilizia scolastica in cui versano molte strutture del capoluogo campano e di tutta l’area del Napoletano. Un centinaio di scolari, armati di bandiere, fumogeni e striscioni, hanno presidiato stamane l’ingresso della Città Metropolitana, in piazza Matteotti, per rivendicare maggior sicurezza all’interno dei propri luoghi d'istruzione. Tra i casi più eclatanti, denunciati dai ragazzi in sit-in, spiccano i disagi che arrivano dagli istituti della provincia come: il Flacco e il Nitti di Portici, il Tilgher di Ercolano, l'Imbriani di Pomigliano d’Arco e il Marconi di Giugliano.

«Chiediamo alla Città Metropolitana di aumentare i fondi per la scuola nei suoi bilanci – spiega Mattia Spena, studente del Liceo Statale Quinto Orazio Flacco di Portici e membro dell’esecutivo dell’Unione degli studenti di Napoli – perché l’istruzione deve essere una priorità nell’agenda della provincia». «Non è possibile - chiarisce lo studente - che continuano a crollarci i tetti in testa mentre, quando c’è il maltempo, piove persino nelle classi».

L’ultimo caso? «L’abbiamo registrato qualche giorno fa nell’Iis Tilgher di Ercolano. Nel vicino Flacco, invece, recentemente è addirittura esplosa una tubatura nel cortile antistante il plesso ed ora i campetti esterni dell’istituto sono inagibili». Se questa è l’aria che si respira nel Vesuviano non cambia la musica per gli studenti della zona flegrea. Emblematico, in tal senso, il caso dell'istituto superiore Marconi di Giugliano in Campania – dichiarato inagibile, perché locato in zona sismica, alla fine dello scorso anno scolastico - dove circa 1400 studenti sono stati letteralmente sfrattati dai propri banchi di scuola e divisi in altri quattro istituti del comune flegreo e negli ultimi mesi hanno dovuto sostenere lezioni esclusivamente pomeridiane.

«Orari improponibili – denuncia il rappresentante d’istituto, Christian Auricchio - basti pensare ai ragazzini delle prime che escono da scuola praticamente di sera: alle 6 e 15. Non sono stati bei mesi e ci sono stati tanti disagi a partire dall’orario scolastico: molti ragazzi hanno dovuto anche rinunciare ai propri hobby per andare e a scuola: uno stress mentale senza precedenti».

«Probabilmente – prosegue lo studente – siamo l’unica scuola in Italia che non ha una sede. Ci sentiamo abbandonati anche perché, nonostante l’inagibilità dell’istituto sia stata dichiarata a maggio 2022, siamo arrivati ad una settimana prima dell’inizio dell’anno scolastico senza sapere che fine dovevamo fare: neanche i professori sapevano cosa dirci. In seguito, dopo la divisione per indirizzi in 4 scuole diverse, ci hanno promesso dalla Città Metropolitana un istituto tutto per noi già per la seconda metà di gennaio. Noi francamente lo aspettavamo anche per prima di questa data: credo che il diritto allo studio sia sacrosanto ed è indispensabile preservarlo».

Al diritto allo studio si aggiunge anche il tema della sicurezza all’interno degli spazi scolastici. Giada, giovanissima studentessa dell’Iti Fermi – Gadda di Napoli, sul suo telefono ha ancora salavate le foto dell’albero crollato, meno di un mese fa, nella palestra all’aperto della sua scuola: «L’albero ora è stato rimosso ma la palestra resta inagibile. Dove è avvenuto il crollo solitamente tanti ragazzi parcheggiano i motorini, fortunatamente nessuno si è fatto male in quella circostanza ma alla fine comunque paghiamo sempre noi le conseguenze: questo non è giusto». Al compagno di scuola Alessandro invece gli è «scoppiata la finestra» della classe mentre tentava di chiuderla. «Prima del suono della campanella – ricorda lo studente – ero andato a chiudere la finestra della classe ed il vetro è incredibilmente scoppiato, distruggendosi in mille pezzi: ci siamo preoccupati ma fortunatamente nessuno ha riportato lesioni».

Il quadro, estremamente nefasto, sull’edilizia scolastica tra Napoli e provincia è stato portato, a termine del presidio statico, dagli stessi ragazzi fin all’interno di Palazzo Matteotti. Dove una delegazione studentesca è stata accolta dal consigliere metropolitano, con delega in materia di Edilizia Scolastica, Salvatore Cioffi.



«Abbiamo ottenuto – precisa il portavoce all’incontro per l’Uds di Napoli, Mattia Spena - un sopralluogo straordinario, già da gennaio, nelle scuole che presentano tante criticità, su tutti il Tilgher di Ercolano. Inoltre, sempre a partire dall’anno nuovo, partirà una collaborazione tra studenti, docenti e presidi per realizzare una mappatura su tutte le scuole di Napoli e provincia da mandare, una volta terminata, all’ufficio della Città Metropolitana. Il consigliere, infine, ci ha assicurato la sua presenza agli stati generali della scuola campana che si terranno il prossimo 24 febbraio».



Sul Marconi di Giugliano non sembrano però esserci molte novità: «Pare ci siano degli istituti da individuare entro fine dicembre. Si tratta di edifici vuoti, anche fuori il comune di Giugliano, che probabilmente verranno utilizzati ma, almeno per il momento, nei fatti non è cambiato nulla». Nel mentre gli studenti hanno già rilanciato un nuovo sciopero scolastico nazionale che si terrà nelle maggiori città del Pase il prossimo 27 gennaio. È previsto, per quel giorno, anche un corteo regionale a Napoli.