Napoli, sit-in dei tirocinanti della Giustizia: «Intervenga il presidente De Luca»

Martedì 9 Luglio 2019, 20:26

«L’Italia è una Repubblica fondata sul tirocinio», si legge su uno dei tanti cartelli esposti oggi sotto il palazzo della Regione a Santa Lucia. A manifestare, armati di striscioni e volantini, sono stati i ragazzi campani che, per sette anni, hanno affiancato i dipendenti dei Tribunali e delle Procure di Napoli e Salerno. Un bacino di laureati che dal 2012 nelle vesti di “work experiences” ha «garantito e ottimizzato il lavoro negli uffici amministrativi, civili e penali, di Corti di Appello e Procure Generali» come hanno spiegato i rappresentati dei 40 tirocinanti che oggi hanno svolto un sit-in perché rischiano di essere mandati a casa. «Si parla di giustizia lumaca e processi lenti ma con la nostra presenza gli uffici hanno prodotto il doppio dei servizi» precisano i ragazzi.«Abbiamo acquisito una formazione altamente specializzata al punto che i dirigenti degli uffici giudiziari hanno chiesto di prorogare la nostra presenza - spiega Patrizia Spina - ci hanno fatto tante promesse dalla Regione Campania ma è dal 3 febbraio che siamo fuori dagli uffici giudiziari, per questo chiediamo l’intervento del presidente Vincenzo De Luca».La storia dei tirocinanti campani, comincia nel novembre 2012 quando attraverso il superamento di una selezione pubblica per titoli ed esami, i ragazzi, tutti laureati o laureandi e necessariamente disoccupati, vengono impiegati in una “work experiences” con ore di formazione e di vero e proprio lavoro con l’attuazione di un progetto Por Campania. Concluse queste prime 432 ore e con il riscontro incoraggiante per gli uffici giudiziari che hanno avuto risorse dopo anni di carenza di personale, il tirocinio è diventato ministeriale. Dal 2013 al 2015, la “work experiences” è stata gestita dal Ministero della Giustizia sempre nella forma di ore non continuative da svolgere con periodi di intervallo e inattività.«Siamo rimasti fuori dagli uffici per oltre 2 anni fino ad agosto del 2017 – raccontano i tirocinanti- poi su richiesta dei vertici degli Uffici giudiziari della Campania in affanno per carenze di organico, siamo stati presi in carico dalla Regione Campania che con una delibera di giunta ha dato il via a un percorso integrato di politica attiva per il lavoro presso Corte di Appello e Procure generali di Napoli e Salerno fino al febbraio 3 del 2019». Dopo sei mesi di attese e di promesse non ancora mantenute, i ragazzi hanno deciso di manifestare e raccontare la loro storia per chiedere aiuto alle istituzioni. «Da anni lavoriamo al fianco di personale di ruolo nel settore della giustizia e spesso sostituiamo dipendenti andati in pensione e mai rimpiazzati- raccontano i ragazzi – utilizziamo password personali di accesso ai pc, software civili e penali, firmiamo registri eppure giuridicamente siamo ancora tirocinanti e oggi non sappiamo che fine faremo».L’appello che i tirocinanti campani lanciano non è rivolto solo a De Luca ma anche alle rappresentanze politiche che nell’arco di questi anni li hanno affiancati e sostenuti. «La consigliera regionale Antonella Ciaramella si è sempre impegnata e ci ha affiancato nel corso di questo articolato percorso – spiega Giovanna Provenzano- ci aveva annunciato di un progetto riguardo a “sportelli di prossimità” che potrebbero vedere il nostro impiego ed è per questo che chiediamo di continuare a seguirci in un momento di stasi come quello che stiamo vivendo». La questione “tirocinanti della giustizia”, come specificano i tirocinanti, fu un tema affrontato anche dal consigliere regionale, Valeria Ciarambino convinta che «la politica non deve generare nuovo precariato e lavoratori usa e getta ma deve garantire il loro impiego soprattutto dopo anni di formazione, per questo siamo pronti a sostenere questi lavoratori».