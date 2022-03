Napoli, sit-in genitori bimbi autistici: «Delibera 131 riduce le cure»

Un gruppo di genitori e di rappresentanti di associazioni presenti sul territorio della Campania sta manifestando dinanzi alla sede del consiglio regionale a Napoli per chiedere la revoca della delibera 131 che disciplina le cure ai bambini e ai ragazzi autistici.

Per i manifestanti si tratta di una delibera inapplicabile che di fatto «riduce le cure» «penalizzando le realtà - come spiega Vincenzo Abate coordinatore delle associazioni presenti in Campania - più virtuose che garantivano ai ragazzi autistici un trattamento di cura più intensivo. A giudizio dei genitori le ore di trattamento previsti dalla delibera 131 sono insufficienti».