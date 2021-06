Napoli, sit-in di 50 lavoratori del Ctp chiedono 48 milioni di arretrati

Sit-in di protesta questa mattina davanti la sede della Città Metropolitana di Napoli a piazza Matteotti da parte dei dipendenti e pensionati della Ctp.

«Chiediamo lo stanziamento dei 48 milioni di euro dei corrispettivi chilometrici arretrati ancora non erogati per far fronte al pagamento dei tfr ai pensionati - dicono gli organizzatori -. Circa 50 tra pensionati e lavoratori si sono dati appuntamento questa mattina per ricevere le opportune risposte circa i tempi e le modalità con cui la Città Metropolitana, proprietaria di Ctp intenda risolvere la problematica. Una delegazione di lavoratori ha chiesto ed ottenuto di essere ricevuta dal delegato del sindaco metropolitano, il dottor Panini, il quale ha accolto le ragioni sociali della protesta di oggi promettendo d'intervenire nelle prossime ore e di convocare i lavoratori entro la prossima settimana per offrire risposte concrete. Continueremo a monitorare la situazione ed, eventualmente, qualora non riceviamo le risposte auspicate, attivereremo nuove forme di mobilitazioni e di lotta fino alla risoluzione della vertenza».