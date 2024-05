Napoli, sit-in di protesta alla Regione Campania per concorso assistenti amministrativi: «Idonei ma disoccupati, graduatoria in stallo»

“Idonei senza lavoro”. È una delle tante scritte comparse sui cartelli che hanno infiammato la protesta di un gruppo di cittadini, oggi pomeriggio, davanti al palazzo sede della Regione Campania, a Santa Lucia. La manifestazione, cominciata intorno alle 14.30, ha avuto per protagonisti uomini e donne risultati idonei al concorso per assistenti amministrativi presso l’azienda ospedaliera dei Colli, a Napoli, ma fermi «in una situazione di stallo».

«Abbiamo partecipato a un bando di gara, nel 2021 che si è protratto tra pause per la pandemia e altri intoppi fino a febbraio 2024 quando, a conclusione di quattro prove, sono risultati idonei 148 candidati su oltre 3000 iscritti ma ne sono stati assorbiti una quantità minima» hanno spiegato i manifestanti a cui risulta che «circa 20 persone sono state reclutate per l’azienda dei Colli mentre altri reclutamenti sono arrivati dall’Asl di Salerno, a cui è stata ceduta la graduatoria, un’anomalia che mette in difficoltà i candidati che hanno affrontato sacrifici e prove per un posto a Napoli e che avrebbero grandi difficoltà a trasferirsi a Salerno e nelle sue province».

La seconda anomalia denunciata dal gruppo di idonei che si sono riuniti in un comitato, è stata segnalata alla Corte dei Conti chiedendo «un intervento urgente» e altrettanta attenzione e vigilanza sulla situazione è stata richiesta al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca a cui il comitato ha chiesto aiuto in una lettera.

«Siamo a conoscenza che le aziende Asl Na 2 e l Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II hanno optato per bandire nuovi concorsi del medesimo profilo piuttosto che avvalersi della nostra graduatoria» insistono i candidati «questo non solo rallenta significativamente il processo di assunzione per noi idonei ma sembra anche contrastare con i principi più volte sostenuti dal presidente De Luca».

«L’attesa diviene ogni giorno più estenuante per coloro che sperano di contribuire con dedizione al servizio sanitario della nostra regione» scrivono i candidati idonei nella lettera al presidente De Luca cui hanno richiesto un incontro.

A conclusione del sit-in, i manifestanti hanno ricevuto la comunicazione di un appuntamento in Regione.

«Avremo un incontro giovedi con il capo di gabinetto che ascolterà le nostre istanze, chiediamo che la Regione Campania si faccia carico dei fabbisogni del 2024 delle aziende sanitarie compensandoli con la graduatoria degli idonei dei Colli e chiediamo che gli altri concorsi siano successivi rispetto a questa graduatoria che riguarda un concorso bandito nel 2021 » ha fatto sapere Michela, una delle idonee oggi impegnata nella protesta.