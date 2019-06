Napoli, slalom tra i cantieri: incubo traffico alla Ferrovia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 1 Giugno 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adesso c'è pure il Corso Meridionale chiuso per metà, con le auto costrette a infilarsi tutte da un solo lato della strada lungo il quale dovrebbe essere vietato il parcheggio. E invece qualcuno fa il furbo, lascia la macchina parcheggiata in quella fettina di strada lasciata libera dall'ennesimo cantiere, così il traffico va definitivamente in tilt. A dire la verità il caos si genera pure quando nessuno parcheggia dove non dovrebbe, ma ormai non ci fa quasi più caso nessuno: affrontare la zona della Ferrovia è un incubo, basta saperlo e, come dicevano i nonni, abbracciarsi la croce.