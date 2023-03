Un fiume di denaro pubblico attinto nel modo più semplice possibile. Non parliamo di tangenti, di appalti truccati, di alchimie contabili. No, in questo caso, parliamo di semplici strisciate a colpi di bancomat e di carte di credito. Soldi spesi ma non rendicontati a dovere. O meglio: spese effettuate per motivi personali - si legge -, che nulla avevano a che vedere con la vita di un’azienda interamente sostenuta da finanziamenti pubblici.

APPROFONDIMENTI Sma Campania, Passariello e il suo vice ai domiciliari: «Esigenze cautelari affievolite» Sma Campania, Passariello si difende: «Mai preso soldi, accuse senza riscontri» Sma Campania, incarichi d'oro: consulenti e legali la rete di Passariello

È questo l’ultimo step delle indagini condotte nei confronti della Sma, l’azienda regionale nata con una mission strategica: realizzare bonifiche sul territorio; rimuovere fanghi tossici e creare le condizioni per la riqualificazione di interi comparti ex industriali. Ed è così che a distanza di qualche giorno dall’emissione di misure cautelari a carico di leader politici ed ex dirigenti Sma, che si apprendono nuovi retroscena. In questo caso, è stata la Procura di Santa Maria Capua Vetere a notificare cinque avvisi di chiusa inchiesta a carico di ex dirigenti Sma. Peculato è l’accusa principale, nei confronti di chi aveva la disponibilità di carte di credito aziendali, ma anche verso chi aveva il dovere di controllare e avrebbe omesso di denunciare. E non è tutto. A carico di uno dei cinque indagati, viene contestata anche l’accusa di falso, per aver simulato il furto di documenti contabili, nei giorni immediatamente successivi lo scoppio delle prime inchieste sullo scandalo Sma.

Ma andiamo con ordine a ripercorrere le ultime conclusioni investigative dei pm sammaritani. Sotto accusa finiscono Ernesto Tartaglione, responsabile del settore contabilità: dovrà dimostrare la correttezza del proprio operato tra il 2012 e il 2016, in qualità di «esclusivo utilizzatore di carta di credito: ci sono pagamenti privi di giustificazione per 27mila euro nel 2012; 100mila nel 2013; 61mila nel 2014; 97mila nel 2015; 180mila nel 2016. Non mancano tre ricariche telefoniche, ciascuna di soli 10 euro, in favore della moglie. Uno scenario nel quale è indagato anche Roberto Iavarone, in qualità di responsabile amministrativo e financial manager. A leggere le conclusioni della Procura, sono stati raggiunti da avvisi di garanzia anche l’ex amministratore unico pro tempore Raffaele Scognamiglio; l’ex dirigente Sma Cosimo Silvestro. E non è tutto. Sotto accusa, ritorna l’ex amministratore Lorenzo Di Domenico, che avrebbe effettuato «periodicamente bonifici sul conto corrente personale di 5mila euro per complessivi 80mila euro». Ed è proprio a quest’ultimo dirigente, che la Procura contesta l’accusa di falso, «per aver denunciato falsamente il furto di documentazione contabile» il 23 dicembre del 2016.

Una vicenda che va raccontata da una premessa. Difesi, tra gli altri, dai penalisti Giuseppe De Angelis e Gennaro Razzino, tutti gli indagati avranno modo di dimostrare le proprie ragioni, magari mostrando carte contabili in grado di giustificare gli importi di spesa che sono ritenuti sospetti da parte dei pm. Fatto sta che c’è un ulteriore step investigativo sulla partecipata della Regione, colpita in questi anni da ben due indagini per corruzione. Due settimane fa, è stata la Procura di Napoli a firmare gli arresti, tra gli altri dell’ex leader politico Luciano Passariello. Inchiesta condotta dai pm Ivana Fulco e Henry John Woodcock (ieri udienza al Riesame), si punta a dimostrare uno scambio tra soldi e appalti, all’ombra dell’emergenza ambientale. Difeso dal penalista Giuseppe Ricciulli, Passariello ha ottenuto gli arresti domiciliari, assieme allo stesso Cosimo Silvestro (qui è assistito dall’avvocato De Angelis), oggi sotto accusa anche per la storia delle carte di credito. Anche nell’inchiesta napoletana spunta il nome di Lorenzo Di Domenico, l’ex manager che da oltre un anno ha firmato accuse verso padrini politici o presunti tali. Oggi, alla luce anche del nuovo corso della Sma (guidata da qualche mese da Tommaso Sodano, ovviamente estraneo a queste indagini), si punta a fare chiarezza a partire dalle strane spese con a colpi di strisciate.