Durante i controlli eseguiti, gli agenti dell'unità operativa Tutela Ambientale della Polizia Locale di Napoli, insieme al personale dell'Esercito e della società Abc, hanno riscontrato una ditta nella zona di Scampia che effettuava operazioni di cromatura e lucidatura manufatti con l'utilizzo di strumentazioni professionali e sostanze chimiche (come acido nitrico-solforico-additivi per la galvanizzazione di materiali metallici).

Gli agenti hanno sorpreso il conduttore dell'esercizio mentre immergeva, con l'aiuto di un dipendente, delle griglie di metallo in vasche contenenti sostanze allo stato liquide dalle quali fuoriuscivano emissioni gassose, frutto di reazioni chimiche non controllate.

Le sostanze venivano smaltite attraverso un sistema di tubature ritenute dagli investogatori non idonee (in pvc) che scaricavano i reflui industriali. Il capannone di circa 300 metri quadri, con tutte le strumentalizzazioni contenute al suo interno, è stato posto sotto sequestro, unitamente a numerose taniche con residui di sostanze ritenute pericolose e nocive, oltre le vasche contenenti liquidi di natura chimica che saranno oggetto di accurate analisi per stabilire il grado di pericolosità. Saranno effettuati, inoltre, ulteriori accertamenti per verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Dell'attività svolta è stata informata l'Autorità Giudiziaria.