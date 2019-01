Furti e rapine, smantellata la gang del rione Traiano: 17 colpi in sei mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 18 Gennaio 2019, 07:00

Da via Scarlatti, al Vomero, alle palazzine popolari di Caserta passando per la zona residenziale di Salerno. Se il giorno in cui ha perso la vita il vicebrigadiere Emanuele Reali, travolto da un treno per inseguire uno della banda di ladri sgominata ieri, quella in azione era sembrata una combriccola di buontemponi, capaci solo di rubare qualche robot da cucina e un paio di aspirapolvere, alla luce dell'ordinanza spiccata ieri dal gip Ivana Salvatore è chiaro che la gang del rione Traiano era una associazione per delinquere a tutti gli effetti e racimolava migliaia di euro a settimana. Capace di introdursi in casa di professionisti oltre che di inermi pensionati. Dopo sopralluoghi organizzati dalle mogli. E l'inventario della refurtiva occupa una decina di pagine negli atti del pm Anna Ida Capone che ha coordinato l'inchiesta delegata ai carabinieri del comando provinciale di Caserta del colonnello Alberto Maestri. Ieri mattina, al rione Traiano, la retata è scattata per mano dei colleghi del carabiniere-eroe Reali. I militari della compagnia di Caserta, con il maggiore Andrea Cinus e il tenente Matteo Alborghetti non si sono dati pace da quando, il 6 novembre scorso, nel tentativo di bloccare uno dei ladri in fuga, Emanuele fu travolto e ucciso da un treno a pochi metri dalla stazione di Caserta. Già in quel momento erano sulle tracce della gang, ma nessuno poteva immaginare che la caccia all'uomo sarebbe finita in tragedia. Invece, la banda del rione Traiano si è fermata solo quando ci è scappato il morto, un carabiniere di 34 anni che ha lasciato la moglie e le due figlie perché quella sera, pur di compiere il proprio dovere, non ha esitato a mettere a rischio la propria vita.