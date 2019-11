Smontavano auto rubate, carabinieri arrestano due persone nel Napoletano

Sono stati sorpresi dai carabinieri della sezione operativa di Marano di Napoli in un box, mentre smontavano due auto risultate rubate poco tempo prima. A finire in manette Umberto Caiano, 29enne del quartiere napoletano di Pianura e Vincenzo Bruno, 55enne del Rione Traiano, entrambi già noti alle ffoo. Attrezzati addirittura di una gru meccanica, Caiano e Bruno avevano quasi completamente smembrato le due vetture, mettendo da parte i componenti che sarebbero stati rivenduti come pezzi di ricambio. Entrambi sono stati tradotti al carcere di Poggioreale. Dovranno rispondere di concorso in riciclaggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA