Venerdì 31 Agosto 2018, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sono riusciti a mettere le mani sui soldi, ma con uno stratagemma hanno evitato le manette: strada bloccata, auto della polizia rallentate mentre loro scappavano su una vettura pronta per la fuga. È successo stanotte a Soccavo, dove un gruppo di criminali ha tentato di entrare nella sede dell’Unicredit.L’allarme è scattato alle 2.30 circa, quando è arrivata la segnalazione alla centrale operativa della polizia di Stato. Le volanti si sono precipitate in via dell’Epomeo ma si sono trovate la strada sbarrata con dei carrelli da supermercato. Intanto i ladri sono fuggiti a piedi verso un’automobile parcheggiata poco distante e poi si sono dileguati. Nel successivo sopralluogo è stato appurato che la porta di emergenza della banca era stata sfondata; l’obiettivo erano i soldi contenuti nel bancomat.