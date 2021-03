Napoli, a Soccavo strade a setaccio: sequestrate munizioni e un impianto di videosorveglianza

I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno setacciando le strade della città. Diverse le perquisizioni in corso. Le attività sono volte alla ricerca di armi e droga. In particolare, nel mirino dei Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando Provinciale, la zona denominata 99 di via catone nel quartiere soccavo. I militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato – in un’area verde comune – 49 proiettili calibro 9, 20 proiettili calibro 38 e 4 proiettili calibro 7,65. Durante le operazioni, i Carabinieri hanno sequestrato un monitor e un dvr di un impianto di video sorveglianza abusivo installato per monitorare la piazza. I servizi continueranno nei prossimi giorni.

