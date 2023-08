Oltre 70 mila interventi all'anno su circa 600 mila chiamate, 60 mila ricognizioni per individuare un posto letto in ambito specialistico sul territorio regionale. E poi: la gestione dei mezzi speciali per i collegamenti con Capri (idroambulanze), il coordinamento dell'elisoccorso, 19 ambulanze (di cui una a Capri), 7 moto sanitarie (di cui 1 a Capri), almeno 150 autisti in servizio, altrettanti infermieri a cui ne vanno aggiunti 30 impiegati in centrale operativa e poi le note dolenti della carenza di medici sui mezzi di soccorso. Ne sono rimasti circa 40 in tutto, decimati da fughe e abbandoni. Ecco i grandi numeri del 118 a Napoli snocciolati da Giuseppe Galano responsabile della centrale operativa e delegato regionale del sindacato degli anestesisti rianimatori ospedalieri italiani.

Dottor Galano, partiamo dall'ultimo episodio di cronaca: un bambino di 2 anni in arresto cardiaco a via Toledo salvato al Santobono grazie all'intervento dei vigili e di un medico di passaggio. Come è andata?

«Si è parlato di ritardo nell'intervento del 118: nulla di più falso. Abbiamo ricostruito la richiesta di soccorso da parte del padre del bambino: ha effettuato una prima chiamata al 118 e in maniera concitata ci ha chiesto aiuto ma prima che cadesse la linea non è riuscito a dire né dove si trovasse né a specificare il quadro clinico. Lo abbiamo richiamato entro i successivi 60 secondi e ci ha detto che non serviva più il nostro intervento. Abbiamo la registrazione del rifiuto del soccorso. Su notizie imprecise e non verificate la gente si incattivisce assumendo atteggiamenti aggressivi».

Quali sono i tempi medi dei vostri interventi?

«Sono migliorati moltissimo negli ultimi anni. Prima della pandemia si aggiravano su oltre 30 minuti. Ora siamo scesi a meno di 21 minuti con un trend in netto miglioramento in linea con quelli previsti dal Livelli essenziali di assistenza. Un lavoro non banale che presuppone una migliore organizzazione e gestione del poco personale che abbiamo».

Si può fare ancora meglio?

«Sì certo ma in una città come Napoli chiusa dal traffico, con dedali di vicoli talvolta inaccessibili e con difficoltà strutturali nell'iperaffollamento delle prime linee degli ospedali, facciamo un grande lavoro che la cittadinanza dovrebbe conoscere meglio per apprezzarlo».

Cosa è stato fatto sul piano organizzativo per migliorare?

«L'Asl ha acquistato 7 moto mediche con un autista soccorritore e un infermiere professionale esperto a bordo in grado di effettuare tutte le manovre rianimative salvavita sul posto. In caso di necessità o per il trasporto in ospedale viene poi allertata una autoambulanza con medico a bordo (medicalizzata di tipo A) oppure di tipo B demedicalizzata».

Il personale che manca è un nodo irrisolto?

«Sì, un elemento di debolezza, la nota più dolente di tutte, il cui peso ricade sui pronto soccorso e le rianimazioni. Se non si farà qualcosa per attrarre personale di tutte le categorie con gratificazioni economiche e professionali, tutti andranno via appena possono verso il privato che li paga meglio. Un'indennità diversa non si può legare a poche centinaia di euro. Serve una vera e propria rivoluzione sulla valorizzazione dell'emergenza. I colleghi non possono restare soldati a vita. Bisogna poter migrare dal 118 all'ospedale e viceversa per evitare il burn out. Il territorio è da rifondare nell'ottica di un'integrazione tra la medicina territoriale e l'emergenza pre-ospedaliera che dovrebbero dialogare anziché essere a tenuta stagna».

Esiste un tavolo che mette a confronto ospedale e territorio?

«No ma sarebbe utilissimo per fare proposte, illustrare difficoltà e suggerire soluzioni».

A voi quanti camici bianchi mancano?

«Centinaia di infermieri e autisti e una settantina di medici persi per strada tra quelli che si sono dimessi per inseguire altre opportunità professionali, passati alla medicina generale e di famiglia o al privato o andati in pensione. C'è anche una quota di decessi tra quelli che hanno servito con onore i cittadini durante il Covid. Nessuno ce lo riconosce ma il 118 è stato il primo anello degli interventi durante la pandemia. Bisognerebbe dirgli almeno grazie».

Invece spesso arrivano le aggressioni?

«Un segno di profonda inciviltà, di gente che sfoga la propria frustrazione per un evento stressante o tragico. Alla base c'è l'incomprensione del nostro ruolo, su cui occorre intervenire duramente con repressione e sanzioni».

Cosa è stato fatto dalla Asl per difendere il personale?

«Tutte le autoambulanze sono dotate di telecamere a bordo e di un tasto di chiamata rapida a polizia e carabinieri. Questo sistema è servito anche per abbattere del 70 per cento indebite richieste di risarcimento danni per piccoli incidenti durante i soccorsi spesso inventati».

Altre Asl hanno meno problemi con la fuga di medici e infermieri...

«A volte conta anche la comodità di lavorare nelle vicinanze del proprio domicilio e in alcuni casi il reclutamento avviene, per necessità, anche con chiamate dirette anziché i concorsi».

E il Pnrr?

«Senza personale non si risolve nulla. È un piano di investimenti per costruire case e ospedali di Comunità e acquistare apparecchiature ma hanno dimenticato le risorse per il personale».