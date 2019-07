Napoli, soltanto due ambulanze ​per il soccorso dei neonati e quattro ore di attesa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Luglio 2019, 08:30

Quattro ore di attesa per soccorrere una neonata con l'ambulanza. È l'epilogo di una notte di angosce e paure che ha avuto fortunatamente un lieto fine senza gravi problematiche per una bimba nata in una clinica a Pompei. Dopo poche ore dalla sua venuta al mondo, ha accusato problemi respiratori ed è scattata la chiamata d'emergenza, presa in carico alle 20.50 dalla centrale operativa regionale. L'ambulanza per trasportare la piccola in un presidio specializzato, è arrivata alle 00.40 dopo una vera e propria odissea dei sanitari per recuperare un veicolo disponibile allo Sten, vale a dire al servizio trasporto emergenza neonatale che, in Campania, è ridotto all'osso.