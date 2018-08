Anziano napoletano vuole raggiungere il figlio ma si perde in stazione a Padova

Giovedì 23 Agosto 2018, 13:55

Sente la mancanza del figlio e prende il treno per raggiungerlo, ma scende alla stazione sbagliata e si perde, rendendo necessario l'intervento della polizia ferroviaria. Lui, un anziano di Somma Vesuviana affetto da una lieve forma di demenza senile, voleva trascorrere ieri uno scampolo di vacanze estive con il figlio, che vive a Rimini con la famiglia, e così ha preso un treno in mattinata per raggiungerlo. Ma l'uomo non ricordava che in questi giorni il figlio è in Croazia con la famiglia. Per circostanze non chiare, inoltre, ha proseguito il viaggio fino a Padova, dove è sceso e ha chiamato il figlio dicendo che non riusciva ad orientarsi. È stato proprio il figlio ad allertare gli agenti della polizia ferroviaria, che hanno rintracciato il padre vicino all'edicola della stazione. In serata poi il figlio ha rintracciato un conoscente di Rimini, che si è reso disponibile ad ospitare il padre fino al ritorno dell'uomo dalla Croazia. Così in serata gli agenti della Polfer hanno accompagnato in treno l'anziano fino a Bologna, dove è avvenuta la consegna al conoscente del figlio che l'ha portato a Rimini con sé.L'anziano ha spiegato di essersi allontanato perché sentiva la mancanza del figlio, che nelle prossime ore tornerà a Rimini per portare il padre in Croazia con il resto delle famiglia.