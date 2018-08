Sorprende ladri nella sua proprietà, ultraottantenne chiama il 112 e spara

Lunedì 27 Agosto 2018, 14:20

SOMMA VESUVIANA - Sorprende nella sua proprietà quattro balordi armati spranga, ultraottantenne mette in fuga i ladri esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco. Colpi esplosi in aria anche dai carabinieri giunti prontamente sul posto allertati dall’anziano: ladri in fuga sui binari della Circumvesuviana. A terra i malviventi hanno lasciato alcuni attrezzi da scasso e uno jammer - disturbatore di frequenze spesso utilizzato anche dai malviventi per impedire il corretto funzionamento dei sistemi Gps o altri dispositivi elettronici.La vicenda è avvenuta l’altra sera poco dopo le 23. All’inizio erano piccoli rumori e voci appena sussurrate, che hanno insospettito l’anziano il quale sapeva che in casa non vi era nessun altro: ha fatto un rapido controllo nella sua proprietà ed ha colto sul fatto quattro uomini intenti a scavalcare la recinzione della sua abitazione - all’apparenza sconosciuti essendo questi ultimi col volto coperto - tutti armati di spranga. Venuti così scoperti, i delinquenti hanno tentato la fuga. Intanto l’ultraottantenne anziché bloccarsi alla vista dei quattro ha avuto la prontezza di reagire segnalando la situazione di imminente pericolo al 112; e contestualmente ha esploso diversi colpi di arma da fuoco con la propria arma - una pistola regolarmente detenuta - per mettere in fuga i balordi.In pochi minuti è giunta sul luogo, grazie alla segnalazione, una pattuglia dei carabinieri della locale stazione che ha praticamente trovato sul posto la banda che alla vista dei militari dell’arma, vedendosi accerchiata, ha tentato di dileguarsi sparpagliandosi tra le viuzze della zona. Esplosi in aria alcuni colpi per bloccarne la fuga ma sono riusciti a scappare lungo i binari della Circumvesuviana vicina all’abitazione. Sul luogo sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni attrezzi e uno jammer, un disturbatore di frequenza che inibisce il funzionamento dei dispositivi Gps o cellulari lasciato cadere dai ladri.Al vaglio alcuni filmati del sistema di videosorveglianza.