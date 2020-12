Somma Vesuviana: crolla marmo nel cimitero, feriti due operai

«Esprimo solidarietà ai due operai rimasti feriti nella tarda mattinata di oggi al Cimitero di Somma Vesuviana. Il marmo interno ad una cappella privata, situato sotto i loro piedi, sarebbe crollato ed i due operai che stavano completando una tumulazione di un’urna cineraria purtroppo sono finiti nel fosso. Il tutto è accaduto all’interno di una cappella privata. Per fortuna i due operai non sono rimasti feriti in maniera grave. A loro tutta la mia vicinanza». Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana che appena appresa la notizia si è subito recato sul posto accompagnato dal Vice Sindaco, Sergio D’Avino e dal Comandante dei Vigili Urbani, Claudio Russo. Sul posto sono accorsi subito Carabinieri e Vigili del Fuoco.

