Circum, il sondaggio choc. Il 25%: giusto non pagare

Mercoledì 19 Settembre 2018, 09:21

Un quarto degli utenti social dell'Eav pensa che non pagare il biglietto sia legittimo. O quantomeno giustificato dal costo eccessivo del titolo di viaggio e dalla scarsa qualità del servizio. E, del resto, un terzo degli utenti, stavolta reali, il biglietto davvero non lo paga: salta i tornelli, evita i controlli, fa insomma il furbo pur di evitare di tirare fuori il denaro quando si tratta di viaggiare sui treni e sugli autobus dell'Eav. E l'azienda fa la voce grossa e dichiara guerra ai portoghesi, denunciando un giovane che aveva dichiarato (sempre su Facebook) di non pagare il biglietto da sei anni, perché «tutti se ne fregano di far funzionare ottimamente il servizio ferroviario».Schermaglie social che finiscono in un'aula di tribunale, polemiche che restituiscono la fotografia di una realtà ben nota alle aziende di trasporti: quella sui dati dell'evasione dal biglietto e dall'abbonamento. Numeri drammatici che anno dopo anno non migliorano. Del resto, alcuni episodi, avvenuti proprio in Eav, sono emblematici: quest'estate è stato diffuso un video in cui si vedevano decine di passeggeri aggirare i tornelli alla fermata di Torregaveta, mentre a giugno l'azienda ha diramato un ordine di servizio col quale i controllori dei bus venivano invitati a comminare almeno tre multe al giorno. Secondo i rilevamenti di Unico Campania, in tutta l'Eav evade un terzo dei viaggiatori, equamente distribuito tra ferro e gomma. E stiamo parlando di circa 130mila passeggeri al giorno.La società ha voluto sentire la platea che popola i social network e ha lanciato un sondaggio: «Secondo voi le persone che viaggiano senza biglietto perché lo fanno?». Hanno risposto in più di 170. Per il 40% la colpa è della mancanza di senso civico; per il 35% a questo si aggiungono le colpe di Eav che non fa bene i controlli e rende difficile l'acquisto dei biglietti (biglietterie chiuse, poche rivendite, mancanza di una app per l'acquisto dal cellulare); per il restante 25% l'evasione è giustificata dal costo eccessivo e dalla scarsa qualità del servizio. Eav ha subito promesso di correre ai ripari: è allo studio un sistema per comprare il biglietto dallo smartphone, con durata di due ore a partire dal momento dell'acquisto e sarà riorganizzato il servizio di controlleria, oltre che potenziato con le nuove assunzioni dopo il concorso. L'azienda, inoltre, ha annunciato un concorso a premi, «EA' Vencere», associato a una campagna di sensibilizzazione per invogliare a fare i ticket.