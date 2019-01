Venerdì 18 Gennaio 2019, 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sembrava la scena di un film e quasi non ci credevo. Il colpo stavolta è stato troppo forte», così Gino Sorbillo commenta l’attentato alla sua pizzeria dopo l’incontro con il ministro dell’interno Matteo Salvini.«Non capisco perché sia stato fatto questo attentato alla mia attività. Non riuscivo a credere a quello che era accaduto, ma poi ho dovuto fare i conti con la realtà. Io non lascio Napoli perché amo la mia città e il quartiere in cui sono cresciuto. Credo che questo sia un gesto assurdo che magari i criminali vogliono “vendersi” con altre attività commerciali. Ma di questo non posso essere certo. Adesso dovranno pensarci le forze dell’ordine, portando avanti le indagini che mirano a portare a galla la verità».