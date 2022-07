Sorelle sfregiate con l'acido a Napoli, ci sono altri indagati: il giallo del ragazzo conosciuto in chat

La Procura di Napoli ha iscritto altre persone nel registro degli indagati nell'ambito delle attività investigative su quanto accaduto la notte tra il 29 e il 30 maggio scorsi nel quartiere Sanità di Napoli dove due sorelle di 17 e 23 anni sono state sfregiate con l'acido dalla zia ventenne Francesca Pia Pirro. Secondo quanto si apprende, gli inquirenti hanno ascoltato diversi soggetti coinvolti nella vicenda e stanno ora concentrando la loro attenzione sulle versioni dei fatti rese, una delle quali è risultata in molti punti distante da quella fornita in sede di interrogatorio dalla giovane zia delle vittime. Inoltre è al vaglio degli investigatori anche il ruolo di un giovane conosciuto sui social da una delle due ragazze che, quella sera, dopo avere dato un appuntamento si è tenuto in contatto con una delle vittime dell'aggressione per poi sparire nel nulla.

APPROFONDIMENTI LA DIFESA Napoli, sfregiate con l'acido; la zia: «Volevo picchiarle... L'INTERVISTA Sorelle sfregiate a Napoli: «Ma quell'acido non... L'INCHIESTA Sorelle sfregiate con l'acido a Napoli, la zia in carcere nega:...

Nel frattempo il gip di Napoli Saverio Vertuccio ha concesso gli arresti domiciliari alla zia delle due sorelle. La donna, che era nel carcere femminile di Pozzuoli (Napoli) dallo scorso 31 maggio, è assistita dall'avvocato Bernardo Scarfò e dall'avvocato Annamaria Trivoluzzi. La Procura di Napoli, sezione “fasce deboli” coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, contesta alla giovane il reato di «deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso» in concorso. La decisione del giudice, fanno sapere i due legali, si basa sulla giovane età dell'imputata, che è incensurata, sulla circostanza che non può reiterare il reato. Inoltre è stato ritenuto insussistente il pericolo di fuga. La donna sconterà i domiciliari a casa di una parente lontano dal quartiere Sanità.